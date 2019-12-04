Şans Topu çekildi (1)
6 saat önce
Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 12, 18, 26, 30, 34 ve artı 6 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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