Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
Son Dakika Güncel Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika

Şans Topu çekildi (1)

6 saat önce

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişi yapıldı.

Şans Topu çekildi (1), System.String[]

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 12, 18, 26, 30, 34 ve artı 6 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı
Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 04:30:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]