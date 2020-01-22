Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika

Şans Topu çekildi (1)
15 dakika önce
Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:50 Kaynak: AA
Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 17, 18, 24, 27, 29 ve artı 11 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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