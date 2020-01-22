Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika

Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 17, 18, 24, 27, 29 ve artı 11 olarak belirlendi.

(Sürecek)