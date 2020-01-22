Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika

Şans Topu çekildi (1)

15 dakika önce

Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 971. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 17, 18, 24, 27, 29 ve artı 11 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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