Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika

Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 12, 17, 19, 30 ve artı 8 olarak belirlendi.

(Sürecek)