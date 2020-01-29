Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika

Şans Topu çekildi (1)

6 saat önce

Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişi yapıldı.

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Şans Topu oyununun 972. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 12, 17, 19, 30 ve artı 8 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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