Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu Çekildi (2)

15 dakika önce

Şans Topu oyununun 924'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 74 bin 719 lira 73 kuruş haftaya devretti.

Şans Topu Çekildi (2), System.String[]
Şans Topu oyununun 924'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 74 bin 719 lira 73 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 943 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 357 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 846 kişi 34 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 19 lira 35'er kuruş, 3 bilen 89 bin 963 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 754 kişi 5 lira 80'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 469 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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