Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu Çekildi (2)

1 saat önce

Şans Topu oyununun 925'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 445 bin 782 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu Çekildi (2), System.String[]
Şans Topu oyununun 925'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 445 bin 782 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 3 bin 267 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 378 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 260 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 821 kişi 20 lira 5'er kuruş, 3 bilen 102 bin 997 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 154 kişi 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 166 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İzmir'in Bayraklı ve Aksaray'ın merkez ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 4 milyon 797 bin 534 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 84 bin 259 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 605 bin 69 lira 84 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış

FETÖ ile Adnan Oktar Arasındaki Bağlantıyı Sağlayan İsim Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 00:24:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]