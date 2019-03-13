Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu Çekildi (2)

6 dakika önce

Şans Topu oyununun 926'ıncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 684 bin 24 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu Çekildi (2), System.String[]
Şans Topu oyununun 926'ıncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 684 bin 24 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 560 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 185 kişi 369 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 485 kişi 36 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 806 kişi 19 lira 65'er kuruş, 3 bilen 74 bin 500 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 994 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 170 bin 275 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 280 bin 79 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 265 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 684 lira 43 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel
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