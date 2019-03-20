Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu Çekildi (2)

30 dakika önce

Şans Topu oyununun 927'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 5 kişi, 137 bin 527 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu Çekildi (2), System.String[]
Şans Topu oyununun 927'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 5 kişi, 137 bin 527 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 4 bin 912 lira, 4 artı 1 bilen 235 kişi 292 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 640 kişi 34 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 336 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 712 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 311 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 164 bin 748 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bursa'nın Karacabey, Erzurum'un Yakutiye, Ordu'nun Fatsa, İstanbul'un Eyüpsultan ve Kartal ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 292 bin 127 lira 10 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 913 bin 184 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 509 bin 361 lira 63 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:39 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel
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