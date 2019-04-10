Son Dakika Haberleri: Şans Topu Çekildi (2)

Şans Topu Çekildi (2)

27 dakika önce

Şans Topu oyununun 930'uncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 217 bin 603'er lira ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu Çekildi (2), System.String[]
Şans Topu oyununun 930'uncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 217 bin 603'er lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 23 kişi 2 bin 838'er lira, 4 artı 1 bilen 199 kişi 328'er lira, 4 bilen 2 bin 422 kişi 36'şar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 95 kişi 18 lira 15'er kuruş, 3 bilen 74 bin 183 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 504 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 151 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İzmir Konak, Bursa Osmangazi ve Ankara Çankaya ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 176 bin 34 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 866 bin 887 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 483 bin 563 lira aktarıldı.

(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel
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