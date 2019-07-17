Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Şans Topu çekildi (2)

3 saat önce

Şans Topu oyununun 944. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 414 bin 379 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu çekildi (2), System.String[]
Şans Topu oyununun 944. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 414 bin 379 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 729 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 495 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 463 kişi 54 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 222 kişi 26 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 685 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 387 kişi 6 lira 25'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 181 bin 503 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Güngören ve Diyarbakır'ın Sur ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.
Çekilişte dağıtılan toplam ikramiye tutarı, 2 milyon 673 bin 412 lira oldu.
(Bitti)
Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde kazanılan büyük ikramiye bankada hazırlandı, talihlisini bekliyor 17 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:43:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]