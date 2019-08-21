Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (2)
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Şans Topu çekildi (2)

1 saat önce

Şans Topu oyununun 949. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 837 bin 239 lira 25 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

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Şans Topu oyununun 949. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 837 bin 239 lira 25 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 6 bin 232 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 199 kişi 543 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 752 kişi 49 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 976 kişi 27 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 453 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 698 kişi 6 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 183 bin 864 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Niğde'nin Bor ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 700 bin 770 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 897 bin 99 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 500 bin 142 lira 71 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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