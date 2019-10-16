Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (2)
Son Dakika Güncel Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu çekildi (2)

1 saat önce

Şans Topu oyununun 957. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 400 bin 498 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu çekildi (2), System.String[]

Şans Topu oyununun 957. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 400 bin 498 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 75 kişi bin 304'er lira, 4 artı 1 bilen 556 kişi 234'er lira, 4 bilen 5 bin 675 kişi 28 lira, 3 artı 1 bilen 10 bin 413 kişi 18 lira, 3 bilen 121 bin 745 kişi 3 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 76 bin 574 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 238 bin 485 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Ankara'nın Keçiören, İstanbul'un Küçükçekmece, Kağıthane ve Avcılar, İzmir'in Karabağlar, Kocaeli'nin İzmit, Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinden yatırıldı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani kentine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanların zoruna gitti: Erdoğan, Maas'ı aşağıladı Ece Üner, Fransa ile ilgili sözleriyle gündem oldu: Pisliğin içindeyken tek hayvan horozdur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 23:21:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]