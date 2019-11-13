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Şans Topu çekildi (2)

6 saat önce

Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 312 bin 448'er lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

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Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 312 bin 448'er lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 123 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 496 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 905 kişi 52'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 90 kişi 25 lira 85'er kuruş, 3 bilen 86 bin 412 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 678 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 220 bin 920 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.


Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Adana'nın Çukurova, Aydın'ın Çine ve Mersin'in Akdeniz ilçelerinden yatırıldı.


(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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