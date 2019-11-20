Son Dakika Haberleri: Şans Topu çekildi (2)
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Şans Topu çekildi (2)

6 saat önce

Şans Topu oyununun 962. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 223 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

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Şans Topu oyununun 962. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 223 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 300'er lira, 4 artı 1 bilen 240 kişi 501'er lira, 4 bilen 3 bin 116 kişi 48'şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 626 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 499 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 19 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 216 bin 184 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Başakşehir ilçesinden yatırıldı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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