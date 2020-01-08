Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika

Şans Topu çekildi (2)

6 saat önce

Şans Topu oyununun 969. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 740 bin 331 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

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Şans Topu oyununun 969. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 740 bin 331 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 49 kişi bin 927'şer lira, 4 artı 1 bilen 268 kişi 470'er lira, 4 bilen 3 bin 842 kişi 40'ar lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 434 kişi 25'şer lira, 3 bilen 96 bin 991 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 64 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 868 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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