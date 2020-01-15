Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika

Şans Topu çekildi (2)

6 saat önce

Şans Topu oyununun 970. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 900 bin 665 liralık ikramiye haftaya devretti.

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Şans Topu oyununun 970. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 900 bin 665 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 842'şer lira, 4 artı 1 bilen 254 kişi 457'şer lira, 4 bilen 3 bin 3 kişi 48'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 952 kişi 22'şer lira, 3 bilen 98 bin 297 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 752 kişi 5 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 202 bin 304 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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