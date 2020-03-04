Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi

Şans Topu çekildi (2)

6 saat önce

Şans Topu oyununun 977. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 931 bin 374 lira 10 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu çekildi (2), System.String[]

Şans Topu oyununun 977. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 931 bin 374 lira 10 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 5 bin 7 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 592 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 520 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 979 kişi 30 lira 55'er kuruş, 3 bilen 94 bin 759 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 430 kişi 7 lira 45'er kuruş, 1 artı 1 bilen 176 bin 938 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Pendik ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: LPG'nin litre fiyatına 7 kuruş indirim geldi
Putin'in ekonomik büyüme hayali suya düştü; koronavirüs, petrol fiyatları ve savunma harcamaları darbe vurdu BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 04:30:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]