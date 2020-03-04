Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 977. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 931 bin 374 lira 10 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 5 bin 7 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 592 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 520 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 979 kişi 30 lira 55'er kuruş, 3 bilen 94 bin 759 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 430 kişi 7 lira 45'er kuruş, 1 artı 1 bilen 176 bin 938 kişi 4 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Pendik ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)