Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
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Şans Topu çekildi (2)

29 dakika önce

Şans Topu oyununun 978. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 375 lira 25 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu çekildi (2), System.String[]

Şans Topu oyununun 978. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 375 lira 25 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 516 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 232 kişi 519 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 791 kişi 53 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 201 kişi 29 lira 65'er kuruş, 3 bilen 80 bin 640 kişi 4 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 471 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 197 bin 816 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Uşak merkezden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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