Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 984. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 732 bin 713 lira 10 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 454 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 482 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 728 kişi 43 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 532 kişi 26 lira 15'er kuruş, 3 bilen 74 bin 471 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 407 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 162 bin 17 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)