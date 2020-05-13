Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 987. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 391 bin 794 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 833 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 516 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 274 kişi 55 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 546 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 bilen 69 bin 445 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 301 kişi 6 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 252 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Ankara'nın Mamak ve Bursa'nın Yıldırım ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)