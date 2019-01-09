Son Dakika Haberleri: Şans Topu'nu 2 kişi bildi

Şans Topu'nu 2 kişi bildi

56 dakika önce

Şans Topu'nun bu hafta yapılan çekilişinde, 5 artı 1 bilen 2 kişi, 335 bin 782 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu'nu 2 kişi bildi, System.String[]
Şans Topu'nun bu hafta yapılan çekilişinde, 5 artı 1 bilen 2 kişi, 335 bin 782 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:55 

Şans Topu, Ekonomi
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