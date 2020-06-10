Şans Topu ve Süper Şans Topu çekildi - Son Dakika

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 991. çekilişinde kazandıran numaralar 16, 19, 23, 30, 32 ve artı 3 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 403 bin 383'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Öte yandan internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen 1 kişi, 227 bin 15 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu.