Şans, hırsızın ayağına geldi... Ayakkabı çalmak için gitti, otomobille döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Şans, hırsızın ayağına geldi... Ayakkabı çalmak için gitti, otomobille döndü

21.06.2022 09:19

Şans, hırsızın ayağına geldi.

Şans, hırsızın ayağına geldi... Ayakkabı çalmak için gitti, otomobille döndü

Ayakkabı çalmaya geldi asansöre bindi, otomobil çalarak sırra kadem bastı

BURSA - Bursa'da üşengeç hırsız, ayakkabı çalmak için girdiği binada katlara asansör ile çıkmak istedi. Asansörde unutulan otomobil anahtarını bulan hırsız, otomobili çalarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binaya giren üşengeç hırsız, ayakkabı çalacağı katlara asansör ile çıkmak istedi. Bindiği asansörde otomobil anahtarı bulan hırsız,

ayakkabı çalmadan geldiği gibi dışarıya çıktı. Anahtardan kilit açma tuşuna basarak kilidi açılan otomobile binen hırsız bölgeden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üşengeç hırsızın şansı ayağına geldiğini söyleyen mağdur Hayrullah Aras, 'Saat 23.30 sıralarında aracı buraya getirdim. Anahtarı eniştemin oğluna teslim etmek için asansöre bıraktım. Daha sonra çıkacağı kata bastım. Oğlu da anahtarı alacağı sırada uyuya kalmış ve anahtar asansörde kalmış. Daha sonra apartmana hırsız girip önce anahtarı sonra arabayı çalmış. Hırsız da üşengeç olduğu için ayakkabı çalacağı katlara asansörle çıkıyor. Bu şekilde aracın anahtarını alarak aracı çalıyor. Polis ekiplerine şikayette bulunduk. Polis ekipleri kent güvenlik ve plaka tanıma sisteminden otomobili Mudanya Burgaz'da buldu. Çok teşekkür ederiz' dedi.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 10 elektrikli bisiklet çalan hırsız yakalandı Gaziantep'te 10 elektrikli bisiklet çalan hırsız yakalandı Bebek arabalarından çantaları çalan 'Altın çocuk' lakaplı küçük hırsız güvenlik kameraları sayesinde keşfedildi Bebek arabalarından çantaları çalan 'Altın çocuk' lakaplı küçük hırsız güvenlik kameraları sayesinde keşfedildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şans, hırsızın ayağına geldi... Ayakkabı çalmak için gitti, otomobille döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:34:04. #1.11#
SON DAKİKA: Şans, hırsızın ayağına geldi... Ayakkabı çalmak için gitti, otomobille döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement