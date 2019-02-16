Şans Yemeği - Gözlerin Bağlı Yemek Siparişi Ver

Yeni bir şans yemeği ile beraberiz. Arkadaşlarımız her zaman olduğu gözleri bağlı şekilde yemek sipariş ediyor ve sonra da şanslarına ne gelirse onları yiyip içiyor.

Yeni bir şans yemeği ile beraberiz. Arkadaşlarımız her zaman olduğu gözleri bağlı şekilde yemek sipariş ediyor ve sonra da şanslarına ne gelirse onları yiyip içiyor.

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