Şans Yemeği - Gözlerin Bağlı Yemek Siparişi Ver
36 dakika önce
Yeni bir şans yemeği ile beraberiz. Arkadaşlarımız her zaman olduğu gözleri bağlı şekilde yemek sipariş ediyor ve sonra da şanslarına ne gelirse onları yiyip içiyor.
Yeni bir şans yemeği ile beraberiz. Arkadaşlarımız her zaman olduğu gözleri bağlı şekilde yemek sipariş ediyor ve sonra da şanslarına ne gelirse onları yiyip içiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:33 Kaynak: Youtube
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