Şans Yemeği - Gözlerin Bağlı Yemek Siparişi Ver
34 dakika önce
Yeni bir şans yemeği ile beraberiz. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız gözleri bağlı halde yemek siparişi verecekler ve sonra da şanslarına ne gelirse yiyecekler.
Yeni bir şans yemeği ile beraberiz. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız gözleri bağlı halde yemek siparişi verecekler ve sonra da şanslarına ne gelirse yiyecekler.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 Kaynak: Youtube
EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı
Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi