Son Dakika Haberleri: Şans Yemeği - Gözlerin Bağlı Yemek Siparişi Ver

Şans Yemeği - Gözlerin Bağlı Yemek Siparişi Ver

34 dakika önce

Yeni bir şans yemeği ile beraberiz. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız gözleri bağlı halde yemek siparişi verecekler ve sonra da şanslarına ne gelirse yiyecekler.

Yeni bir şans yemeği ile beraberiz. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız gözleri bağlı halde yemek siparişi verecekler ve sonra da şanslarına ne gelirse yiyecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:11:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şans Yemeği - Gözlerin Bağlı Yemek Siparişi Ver
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]