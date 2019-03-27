Şans Yemeği - Gözlerin Bağlı Yemek Siparişi Ver

Yeni bir şans yemeği ile beraberiz. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız gözleri bağlı halde yemek siparişi verecekler ve sonra da şanslarına ne gelirse yiyecekler.

Yeni bir şans yemeği ile beraberiz. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız gözleri bağlı halde yemek siparişi verecekler ve sonra da şanslarına ne gelirse yiyecekler.

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