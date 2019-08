Şans yüzüne üçüncüde güldü

İzmir'de iki kez kadavradan karaciğer nakli için ameliyathaneye alınan ancak yaşanan sorunlar nedeniyle operasyonu gerçekleştirilemeyen Emine Kırçıl, tekrar yapılan organ bağışı sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu duyuyor.

İzmir'de iki kez kadavradan karaciğer nakli için ameliyathaneye alınan ancak yaşanan sorunlar nedeniyle operasyonu gerçekleştirilemeyen Emine Kırçıl, tekrar yapılan organ bağışı sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu duyuyor.

Bergama ilçesinde oturan 63 yaşındaki 6 çocuk annesi Kırçıl'a, 2017'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde karaciğer yetmezliğine bağlı siroz teşhisi konuldu.

Doktorların bir süre ilaç tedavisi uyguladığı Kırçıl'ın sağlık durumu bir yıl sonra kötüye gitmeye başladı.

Çocuklarının karaciğer dokuları bağışçı olmaları için uygun bulunmayınca Kırçıl, kadavradan nakil listesine yazıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Emine Kırçıl, geçen yıl mayısta kadavradan bağışla umutlandı. Ameliyathaneye alınan kadın için organın uygun olmadığı tespit edildi.

Aynı günün akşamı başka bir karaciğer bağışı yapılan ve ameliyathaneye tekrar alınan Kırçıl, bu organın da uygun olmadığı belirlenince hayal kırıklığı yaşadı.

Bir yıldır hastanede tedavisi süren Kırçıl'ın beklediği müjdeli haber ise 20 gün önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden geldi. Beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki hastanın karaciğeri, 4 saat süren ameliyatla Kırçıl'a nakledildi.

"Umudumu hiç kaybetmedim"

Emine Kırçıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle yıllardır çok zor günler yaşadığını, nakil olmasının ardından yoğun bakımda gözlerini açtığı an yeni bir hayata "merhaba" dediğini söyledi.

Daha önceki iki nakil gerçekleşmeyince çok üzüldüğünü anlatan Kırçıl, "Hac yolu bekler gibi kadavradan bana nakledilecek organı bekledim. Şanslı bir hasta olduğuma inanıyordum. Umudumu hiç kaybetmedim, hayata hiç küsmedim. Kendi kendime 'Bugün çıkmaz ama yarın mutlaka çıkar.' diyordum. Öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

Üçüncü kez ameliyathaneye girdiğinde naklin bu kez gerçekleşeceğine inandığını dile getiren Kırçıl, en çok torunlarıyla zaman geçirmeyi özlediğini de kaydetti.

"Ameliyat bitinceye kadar inanamadık"

Ayşe Köroğlu da annesinin yıllarca çok ağrı çektiğini, naklin ardından ilk kez rahat yemek yiyip yürümeye başladığını belirtti.

Annesinin her zaman hayata dört elle tutunduğunu vurgulayan Köroğlu, "Nakil ameliyatı hem bizim için hem de annem için hayat ışığı oldu. Annemin ameliyatı bitinceye kadar uygun karaciğerin bulunduğuna inanamadık. Tüm aile stres içinde ameliyathanenin önünde bekledik. Çok şükür, doktorlarımız ve yakınlarının organını bağışlayan aile sayesinde annem sağlığına kavuştu." diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp ise nakilden önce Kırçıl'ın hayati fonksiyonlarının bir hayli yavaşladığını, sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Hastalarının çok şanslı olduğunu belirten Ünalp, şunları kaydetti:

"Emine Hanım her seferinde bu hastalıktan kurtulup sağlığına kavuşmak için mücadele verdi. Hastamızın başına üçüncü kez talih kuşu kondu. Bir hastaya üçüncü kez karaciğer teklif edilmesi güzel bir şey ama bazı hastalarımıza bağış azlığı nedeniyle bir kere bile kadavradan uygun nakil bulunamıyor. Mutlaka kadavradan organ bağış oranını artırmalıyız. Hastalarımız asla umutlarını kaybetmemeli. Merkezimizde 140 hasta kadavradan karaciğer nakli bekliyor."

Ünalp, Kırçıl'ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, bundan sonra yaşamına kaldığı yerden devam edeceğini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü

20 gündür haber alınamayan adamın otel odasında cesedi bulundu

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi