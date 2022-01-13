Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi - Son Dakika

Türkiye'de jandarma ekiplerinin define avcılarıyla mücadelesi tam gaz devam ediyor. Ancak yine de bazı define avcıları, sosyal medya hesaplarından ilginç videolar paylaşmaya devam ediyor. Son olarak bir define avcısı tarafından paylaşılan video, büyük ilgi gördü.

TAŞIN İÇERİSİNDEN ALTIN ÇIKTI

Defineci, dedektörle belirlediği yeri önce kazmayla kazdıktan sonra elleriyle eşelemeye devam ediyor. Define avcısı, bir süre sonra hedefine ulaşarak toprağın altındaki taşı çıkarmayı başarıyor. Fakat sosyal medya kullanıcılarının asıl dikkatini çeken ise taşın içerisinden çıkan çok sayıda altın oluyor.

KISA SÜREDE 10 BİNE YAKIN BEĞENİ

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, videonun kurgu olduğunu savunurken, bazıları da geçmiş dönemde değerli eşyaları saklamak için böyle yöntemler kullanıldığına vurgu yaptı.