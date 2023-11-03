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Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için çok konuşulacak iddia: Hakemleri odasına çağırıyormuş - Son Dakika

Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için çok konuşulacak iddia: Hakemleri odasına çağırıyormuş

Son Güncelleme: 03.11.2023 10:44

Spor basınının duayen ismi Şansal Büyüka, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Büyüka, Büyükekşi'nin çoğu zaman hakemleri odasına çağırıp konuştuğunu iddia etti. Büyüka, ''Böyle bir şey varsa çok yanlış yapıyorsun.'' dedi.

Ünlü gazeteci Şansal Büyüka'nın 343Digital YouTube kanalında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili ortaya attığı iddia çok konuşuldu. Büyüka, Büyükekşi'nin hakemleri odasına çağırıp konuştuğunu söyledi.

"BU SÖYLENTİLERE NE GEREK VAR?"

Büyüka yaptığı açıklamada, "Diyorlar ki, 'Büyükekşi çoğu zaman hakemleri odasına çağırıyor konuşuyor' ne lüzum var kardeşim, bu söylentilere ne gerek var? Yapma böyle bir şey varsa… Çok yanlış yapıyorsun." ifadelerini kullandı.

"OLUR MU BÖYLE BİR ŞEY ALLAH AŞKINA!"

Büyüka ayrıca, "1. Lig'de 2. Lig'de görev almayan hakemleri VAR hakemleri yaptılar. Maçta tecrübeli hakeme, stajyer pozisyonundaki VAR hakemi, hatasını düzelttiriyor. Olur mu böyle bir şey Allah aşkına!" dedi.

Mehmet Büyükekşi, Şansal Büyüka, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Medya Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için çok konuşulacak iddia: Hakemleri odasına çağırıyormuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için çok konuşulacak iddia: Hakemleri odasına çağırıyormuş - Son Dakika
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