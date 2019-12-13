Şansal Büyüka Sakarya'da sevenleri ile buluştu - Son Dakika

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Tarihi Aynalıkavak Meydanı'nda gerçekleştirilen Aynalıkavak Sohbetleri programında sevenleri ile buluşan Spor Adamı Şansal Büyüka, "Çocukluğum Adapazarı'nda, Uzunçarşı'da, Aynalıkavak'ta, bu sokaklarda geçti. Adapazarı bir güven, dostluk ve sevgi şehridir. Tüm talihsizlikler geride kaldı ve bu şehirde yaşamaya değer" dedi.



Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamındaki Aynalıkavak Sohbetleri'nin Aralık ayı özel konuğu ünlü spor adamı Şansal Büyüka oldu. Moderatörlüğünü Oktay Sarı'nın yaptığı programda Büyüka, Adapazarı hatıralarını, şehre ve Sakaryaspor'a olan aşkını anlattı.



Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen "Aynalı Kavak Sohbetleri" büyük beğeni topluyor. Şehrin tarihinde önemli bir yeri olan Uzunçarşı Tarihi Aynalıkavak Meydanı'nda çay ve simit ikramı ile düzenlenen sohbetler, davetlilere bir nostaljiyi yeniden yaşatıyor. Programa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve Yönetim Kurulu üyeleri, Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Aka, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, TÜFAD Sakarya Şubesi Başkanı Tamer İlaçan, Milli Türk Talebe Birliği Sakarya Şube Başkanı Berkan Çiftçi, Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ömer Bektaş, TFF Bölge Antrenörü Adem Tandoğan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Derneği Başkanı İlhan Sütlü ile spor, siyasi yöneticiler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli izledi.



Adapazarı çarşılar şehridir



Moderatör Oktay Sarı'nın Aynalıkavak ve önemini anlattığı açılış konuşmasında Sarı, "Adapazarı bir çarşılar şehridir. Semerciler, Yağcılar, Hasırcılar, Çıracılar, Unkapanı, Aynalıkavak gibi. Burada insanlar çeşitli köylerden gelirler, ürünlerini sütlerini, peynirlerini kavak ağaçlarına asarlar ve o kavak ağaçlarına asılan peynirlerden diğer alıcılar gelir, alır, parasını da oraya bırakırmış. Güven duygusunun üst seviyede olduğu bir meydanda, sporda güvenin yegane ismi büyük ustamız Şansal Büyüka ile bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Başka Uzunçarşı yok



Çocukluk ve gençlik yıllarını Adapazarı'nda geçirdiğini belirten Şansal Büyüka, "Bu akşam dostlarımla, hemşerilerimle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Mutlu Başkanımıza da bu güzel ortam için teşekkür ediyorum. Benim çocukluğum buralarda geçti. Kurtuluş Mahallesi Uçak Sokak'ta otururduk. Ortaokula şimdiki Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu binaya giderdik. Uzunçarşı'dan geçip eve giderdim. Şimdi AVM'ler oldu ama Türkiye'de asla bir Uzunçarşı yok. Uzunçarşı'nın otantik yapısı, ayrı bir güzelliği vardır. Baktığımızda hakikaten güven, dostluk ve sevgi şehridir Adapazarı. Duyguların saygı gördüğü bir şehirde büyüdük biz. Bugün burada kendi evimdeyim. Adapazarı çok köklü, çok sosyal bir şehirdir aynı zamanda. Biliyorsunuz Türkiye'de bir tiyatro oyunu oynanacaksa önce Adapazarı'nda oynardı. İyi bir şehirde yaşıyoruz. Elbette talihsizliklerimiz oldu.Çektiğimiz acılar oldu ama tüm bunlara rağmen bu şehirde yaşamaya değer. Ben İstanbul'da oturuyorum ama köyde kendime ev yaptım. Haftanın yarı gününü burada geçiriyorum. Uzunçarşı'da da geziyorum. Arkadaşlarımın dükkanlarına gidiyorum, çaylarını içiyorum. Memleketin havası, suyu, toprağı sizi çekiyor, başka yere gidemiyorsunuz" diye konuştu.



Altyapı çok önemli



Oktay Sarı'nın, "17 ayrı dilin oluşturduğu bir şehirde yaşıyoruz ve sanıyorum çok yetenekli oyuncular yetiştirmemizin sebebi de bu. Şimdi biz bu yeteneğimizi kaybettik mi ki futbolcu yetiştiremiyoruz?" sorusuna Büyüka, "Kaybettiğimizi düşünmüyorum ama ihmal ettiğimiz kesin. Adapazarı'nın havasından suyundan müthiş futbolcu yetiştiriyoruz. Bizde bir dönem Aykut'lar, Oğuz'lar vardı. Şimdi mesela Trabzonspor o özelliği yeniden yakaladı. Sakarya'da alt yapıya önem vermek lazım. Bu işi akademik olarak yapmış, çok iyi alt yapı eğitimi almış hocalara ihtiyacımız var. Çocukların okulları da var. Okul ve spor dengesini çok iyi kurmamız lazım. Sayın belediye başkanlarımız da futbola, Sakaryaspor'a çok ilgililer. Bunu iyi kullanmalı Adapazarılı. Ben taraf değilim. Ben şehirden yana tarafım. Şehrimize kim hizmet edecekse ben emrindeyim. Kendimizin içinden yetişen alt yapılara o eğitimi verebilecek mutlaka iyi hocalar bulmamız lazım. Altyapıyı angarya olarak görmemek gerekiyor. Eğitim ve futbol arasında dengeyi kuracaksın. Ailesi ile temasa geçeceksin.İyi bir oyuncudan önce iyi bir insan olması konusunda eğitimini iyi vereceksin. Değerli başkanlar varken, bizler varken bunu hep beraber ortaya koyabiliriz. Bu şehrin kırgınlıkları var, kızgınlıkları var. Takımımıza destek olan insanlar desteklerininnereye gidildiğini merak ediyor. Şimdi bu son kongreyi çok önemli buluyorum. Tüzüğe genel kurul kararı ile yeni karar eklendi.3 ayda bir bağımsız denetim şirketleri tarafından mevcut yönetimler denetlenecek. Artık isabetli transfer yapmalıyız. Deplasmanda nasıl oynar, içerde mi coşar, dışarıda mı coşar bunları iyi tespit etmek lazım" şeklinde konuştu.



Gazetecilikte yanlışlık olmaz



Oktay Sarı'nın başarısının sırrını ve bu mesleği yapmak isteyen gazetecilere tavsiyelerini sorması üzerine Büyüka, "Gazeteci önce işiyle, sonra eşiyle evlidir. Taşıyabileceksen evet de yoksa hiç başlamayacaksan şimdiden vazgeç diyorum. Eşimin hayatı beni beklemekle geçti. Gazetecilik fedakarlıktır. Saati, vakti olmaz. Gazetecilikte yanlış olmaz. Yanlış istihbarat gelmiş olabilir. Eksik istihbarat almış olabilirsiniz. Maksatlı bir habere takılmış olabilirsiniz, bunların hepsinden özür dileyip çıkarsınız ama yalan haberin telafisi olmaz. Yalan yazmamak lazım. Gazetecinin son derece doğal eleştiri hakkı var ama hakaret hakkı yoktur. Gazeteci duracağı yeri mutlaka bilecek. En ciddi şekilde eleştirebilir ama insanın kişiliğine, insan haklarına, saygı sınırlarına asla ters düşmeyecek gazetecilik yapmalı. Prestijli bir gazeteci olmak istiyorsanız doğruları yazacaksınız. Gazetecilik sıradan bir iş değil. Herkes gazeteci olamaz" ifadelerini kullandı.



Sakaryaspor'a tüm şehir sahip çıkmalı



Sakaryaspor'a sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Büyüka, "Sakaryaspor'umuza şehrin sahip çıkması lazım. Burası çok büyük bir şehir ve hakikaten Sakarya'da yaşayanların tahmininin de ötesinde büyük. Türk ekonomisine çok katkı sağlayan, kritik bir şehir. Yarışa geç başlamış olmamıza rağmen umutluyum. Play Off'a gitmeden şampiyon olup üst lige çıkalım. Gönülden şehrini seven insan dayanamıyor. Onun için Play Off sıkıntısını yaşamayalım. Maddi, manevi yönetimin desteğe ihtiyacı var. Ben hafta sonu buraya geldim. İstanbul'dan kalkıp geliyorum kimsede zorlamıyor gel diye. Ama içim çekiyor. Takım iyi giderken 30 bin kişi, takım kötüyken kimse yok, olmaz, olmamalı" dedi.



Işıksu'dan Teşekkür



Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, program sonunda Şansal Büyüka'ya teşekkür etti. Işıksu, "Saygıdeğer büyüğümüz Şansal Büyüka ağabeyimizle bir arada olmaktan çok memnun olduk. İlgisi ve samimiyeti için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Şansal Büyüka, daha sonra sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAKARYA