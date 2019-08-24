Son Dakika Haberleri: Sansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz bıraktı
Son Dakika Güncel Haber

Sansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz bıraktı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesindeki su pompası trafosuna giren sansar, mahalleyi yaklaşık 2 buçuk saat susuz bıraktı.

Sansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz bıraktı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesindeki su pompası trafosuna giren sansar, mahalleyi yaklaşık 2 buçuk saat susuz bıraktı.


Edinilen bilgiye göre, Mersindere Mahallesindeki Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MASKİ) ait su pompasına ait trafoya giren ve telef olan sansar, trafoların çıkış bağlantı noktasında kısa devre yapınca pompaya elektrik verilemedi. MASKİ ekiplerinin çalışması sonucu trafodaki sorun giderilip, mahalleye su verilmeye başlandı.


Çalışma esnasında, su deposundaki su bitince, yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mersindere Mahallesi, sansarın trafoya girmesi sonucu yaşanan kesintiden etkilendi. - MANİSA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı
Samsun'da, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin kurtarılma anı kamerada Son dakika! Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 18:34:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sansar, mahalleyi 2 buçuk saat susuz bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]