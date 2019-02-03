Sansar Tedaviye Alındı
1 saat önce
BARTIN'da bir vatandaşın evinde 3 gün beslediği sansar, gözünde ve kulağında yaralar çıkınca tedaviye alındı.
BARTIN'da bir vatandaşın evinde 3 gün beslediği sansar, gözünde ve kulağında yaralar çıkınca tedaviye alındı. Bartın
Tuna Mahallesi'nde oturan bir hayvansever sokakta gezen sansarı eve alarak 3 gün baktı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan sansarın gözünde ve kulağında yaralar çıktı. Hayvansever durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Eve gelen ekipler sansarı alarak, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya getirdi. Kandıralı, sansarın gözünde ve kulağındaki yaraları tedavi etti. Ekipler sansarın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirdi.
- Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:23 Kaynak: DHA
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