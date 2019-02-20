Sansar Yolunu Şaşırdı
30 dakika önce
Gündüzleri uyuyup geceleri avlanan sansar, bu defa gün ortasında köyün içinde dolaşırken görüntülendi.
Gündüzleri uyuyup geceleri avlanan sansar, bu defa gün ortasında köyün içinde dolaşırken görüntülendi.
Hakkari- Van
karayolu üzerinde bulunan Çanaklı
köyünde gündüz saatlerinde dolaşan ve insanlardan kaçmayan sansar, köylüleri bile şaşırttı. Genellikle akşamları çift olarak dolaşarak kümes hayvanlarını öldüren sansarlar, Hakkari'de ise alışılmadık bir şekilde görüntülendi.
Köy sakinlerinin cep telefonu ile görüntülenen sansarın rahatlığı, dikkatlerden kaçmadı. Çocukların kartopu ve kova atmasına rağmen rahatlığını bozmayan sansar, daha kaçarak köyün içinde izini kaybettirdi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:35 Kaynak: İHA
100 Milyon Liraya Mal Olan Sınır Kapısı Hizmete Açıldı
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı
Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı
CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı