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Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi - Son Dakika

Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi

19.02.2022 12:24

Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi Karabük'te sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizonu yolun kenarında gören vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizonu yolun kenarında gören vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

Olay, Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaş, yolun kenarında bir şeyler yiyen vizonla karşılaştı. İlk başlarda ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaş sansargiller ailesinin gelincik türü olan vizonu cep telefonu ile kaydetti. Vizon, bir süre sonra korktuğu için bulunduğu yerden kaçarak uzaklaştı.

Bir evin bahçesinde de görüntülenen vizon iki kedinin etrafında dolanması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu. Kiminin "sansar" kiminin "porsuk" dediği vizon buradan da uzaklaşarak gözden kayboldu.

Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi
Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi
Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi

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Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi Karabük'te 'Enerji Verimliliği ve Finansmanı' semineri düzenlenecek Karabük'te "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri düzenlenecek Vali Gürel, kurum ziyaretlerini sürdürüyor Vali Gürel, kurum ziyaretlerini sürdürüyor

Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sansargiller ailesinden gelincik türü olan vizon böyle görüntülendi - Son Dakika


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