Sansasyonel eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
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Sansasyonel eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

25.05.2022 00:58
Sansasyonel eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, İstanbul Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, İstanbul Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Kanlı saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu, Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınırken, son operasyon ile birlikte DEAŞ'ın bu yol yapmayı planladığı 12'nci eylemin önüne geçilmiş oldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele birimlerince aşırı uç radikal terör örgütü DAEŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda, 'canlı bomba eylemi' yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu bir terörist tespit edildi. Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı intihar eylemcisinin izini süren terör birimleri, saldırı hazırlığındaki teröristin Küçükçekmece'de gizlendiği ve eylem talimatı beklediği belirlendi. Tespit edilen zanlı, hücre evine bugün düzenlenen operasyonla yakalandı. Eylem hazırlığındaki yabancı uyruklu teröristin saklandığı ikamette yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu.

DEAŞ'ın bu yol yapmayı planladığı 12'nci eylemin önüne geçildi

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin doku takibiyle yakalanan Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı intihar eylemcisiyle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul'da yine bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. - İSTANBUL

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ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sansasyonel eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika


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