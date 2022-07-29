Bosna Hersek'in Sanski Most kentinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi - Son Dakika
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Bosna Hersek'in Sanski Most kentinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi

29.07.2022 14:59
Bosna Hersek'in Sanski Most kentinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi

SANSKI Fatih Sultan Mehmet'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olan Sanski Most'ta askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla mevkisinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi.

SANSKI Fatih Sultan Mehmet'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olan Sanski Most'ta askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla mevkisinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi.

Osmanlı askerlerinin cuma namazı kıldığı Donji Kamengrad kasabasında Bosna Hersek İslam Birliği tarafından düzenlenen programa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Kurucusu Ömer Tuğrul İnançer ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Kent merkezindeki Hamzibegova Camisi'nde toplanan kalabalık, atlı süvarilerin geçit töreninin ardından Kamengrad Kalesi için mücadele ederken, şehit düşen askerler anısına yapılan anıtın başında dua etti.

Merkezi törenin düzenleneceği Musalla mevkisine gelen vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Birliğinin konserine büyük ilgi gösterdi.

Büyükelçi Girgin, bu tarz törenlerin ortak tarihin hatırlanmasında önemli olduğunu ifade ederek, "Bu sene uzun bir aradan sonra törenlere mehteran da katıldı. Mehteran, dünyanın devam eden en eski askeri bandolarından. Bugünkü törenlerle Fatih Sultan Mehmet'in hatırası yaşatılıyor." dedi.

Una Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ruznic de bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şenliklere süslenmiş at arabalarıyla gelen ve ellerinde Bosna Hersek ile Türkiye bayraklarının yanı sıra İslam'ı simgeleyen ay-yıldızlı yeşil bayraklar taşıyan katılımcılar, geleneksel giysileri ve fesleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program, Musalla'da cuma namazının kılınmasıyla sona erdi.

Fetih Şenlikleri kapsamında ilahi konseri ve Türkiye, İran ve Bosna Hersek'ten hafızların katılımıyla Kur'an Kerim Gecesi de düzenlendi.

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Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'in Sanski Most kentinde geleneksel 'Fetih Şenlikleri' düzenlendi - Son Dakika

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