Şanslı 3 taraftar Denizlispor'un antrenmanını izledi - Son Dakika

Şanslı 3 taraftar Denizlispor'un antrenmanını izledi

17.10.2020 14:40
Şanslı 3 taraftar Denizlispor'un antrenmanını izledi, System.String[]

Yukatel Denizlispor'un başlattığı çekilişle hediye forma kazanan ve antrenmanı izleme şansı yakalayan 3 taraftar, yeşil-siyahlı takımın bugünkü antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde izleme imkanı buldu.

Yukatel Denizlispor'un başlattığı çekilişle hediye forma kazanan ve antrenmanı izleme şansı yakalayan 3 taraftar, yeşil-siyahlı takımın bugünkü antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde izleme imkanı buldu.

Bu sezon "Yerin Dolmaz" sloganı ile taraftarlarıyla bütünleşen Yukatel Denizlispor, binlerce katılımcının arasından seçtiği 3 taraftarını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana davet etti.

Kendilerine hediye edilen formaları Başkan Ali Çetin'in elinden alan taraftarlar, yönetim kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taraftarlar ile özel olarak ilgilenen Başkan Çetin, bundan sonraki süreçte bu tür uygulamaların devam edeceğini belirterek, "Taraftarlarımız ile bütünleşmeyi, onlar ile iç içe olmayı çok istiyoruz. Pandemi dönemi boyunca onlardan ayrı kaldık ve eksikliklerini çok hissettik. En yakın zamanda taraftarlarımızı tekrardan stadımızda görmek istiyoruz. Onların desteği bizler için çok önemli" diye konuştu. - DENİZLİ

Şanslı 3 taraftar Denizlispor'un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor'un antrenmanını izledi

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Taraftar, Sabah, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanslı 3 taraftar Denizlispor'un antrenmanını izledi - Son Dakika Spor

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