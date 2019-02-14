Son Dakika Haberleri: Şanslı Kazazede

Şanslı Kazazede

1 saat önce

Gaziantep'te meydana gelen feci kazada kamyonette sıkışan yaralı, tesadüfen yoldan geçen polis ve vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkartılırken, yine tesadüfen kazayı gören bir sağlık görevlisi tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı.

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Gaziantep'te meydana gelen feci kazada kamyonette sıkışan yaralı, tesadüfen yoldan geçen polis ve vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkartılırken, yine tesadüfen kazayı gören bir sağlık görevlisi tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı.

Özdemirbey Caddesi Tutluk mevkisinde seyir halinde bulunan 27 MC 220 plakalı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bir süre sonra refüje çarparak devrildi. Kazanın ardından olay yerinde büyük panik yaşandı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen yaralılardan ikisi, tesadüfen bölgeden geçen vatandaşların da yardımıyla kamyonetten çıkmayı başarırken, elinden yaralanan bir kişi ise araçta sıkıştı. Tesadüfen bölgeden geçen motorize yunus polisleri ve vatandaşların yardımıyla sıkışan yaralı da araçtan çıkarıldı. Şans eseri bölgeden geçen bir sağlık görevlisi tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen 112 ambulansı ile hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı yol, kaza yapan kamyonetin çekici yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

Polis, Gaziantep, 3. Sayfa
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