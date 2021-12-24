Kediye görülmemiş doğum günü partisi - Son Dakika

Kediye görülmemiş doğum günü partisi

BALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; sahiplendikleri kediyi adeta kendi çocukları gibi benimseyen çift, Gümüş ismindeki kedinin 4. yaş gününü aile dostlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri bir doğum günü partisiyle kutladı.

Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'da, 14 yıldır evli olan Tekel Bayii işletmecisi İlhan Avcı ile bir turizm şirketinde görev yapan eşi Yeliz Avcı hayvan dostu olmalarıyla bölge sakinlerinin gönüllerinde taht kuruyor.

4 yıl önce yavruyken sahiplendikleri British Shorthair cinsi kedi için her yıl doğum günü partisi düzenleyen Avcı çifti, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapamadıklarını bu yıl aile içerisinde gerçekleştirdikleri partiyle telafi etti.

Pasta keserek, biricik kedileri Gümüş'ün 4. yaş gününü kutlayan çiftin arkadaşları da getirdikleri hediyelerle Avcı çiftini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Yeliz Avcı muhabirimize yaptığı açıklamada, 4 yaşındaki dişi kedinin ailelerinin minik kızı olduğunu vurgulayarak, "4 yıl önce Gümüş'ü sahiplendik ve O'na anne-baba olduk. Şimdi kızımız büyüdü. Bugün de yakın dostlarımızla son derece mütevazı koşullarda kızımıza bir doğum günü partisi düzenledik. Pandemi döneminde olduğumuz için geçen yıl yapamadığımız bu organizasyonu bu yıl daha küçük bir çerçevede gerçekleştirmeyi uygun gördük. Oysa pandemi süreci olmasaydı, daha kalabalık bir ortamda ve oldukça coşkulu olarak bu organizasyonu yapacaktık, ama olmadı" diye konuştu.