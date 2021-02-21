Şanslı köpek seni! - Son Dakika

Şanslı köpek seni!

21.02.2021 07:35
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Geçtiğimiz yılın sonlarında sahibi Bill Dorris'i kaybetmenin acısını yaşayan Lulu, başına konan talih kuşunun farkında bile değil.

Geçtiğimiz yılın sonlarında sahibi Bill Dorris'i kaybetmenin acısını yaşayan Lulu, başına konan talih kuşunun farkında bile değil. Başarılı bir işinsanı olan 84 yaşındaki Dorris hiç evlenmemiş, 8 yaşındaki border collie cinsi köpeği Lulu'nun bakımını 88 yaşındaki arkadaşı Martha Burton'a emanet etmiş. İhtiyaçları için de 5 milyon dolar (yaklaşık 35 milyon lira) bırakmış. İyi de Lulu'nun 5 milyon dolarlık ne gibi bir harcaması olabilir?

Gerçi günümüzde organik mamalar, köpek kuaförleri ve SPA hizmetleri, Burberry yağmurluklar, pırlantalı tasmalar çok revaçta. Ama para mutluluk getirir mi a dostlar... Ben Lulu'nun rüyasında Burberry yağmurluğundan kurtulup kalbini çarptıracak yakışıklı bir çoban köpeğine doğru koştuğuna eminim.

Madonna'nın evini aldı

Bu miras Lulu'yu dünyanın en zengin hayvanları listesine soksa da ilk sıralara taşıyamadı. Zira bilinen en zengin hayvan 375 milyon dolarlık bir serveti olan Gunther IV. Akşam yemeklerinde kırmızı et ve havyar tercih ediyor, özel havuzunda yüzüyor. Ayrıca çok ince zevkleri var. 2001'de İtalya'daki bir açık arttırmada nadir bir trüf mantarı için 1.1 milyon dolar ödedi. Normalde Almanya'da yaşayan Gunther IV bir süre önce Madonna'nın Miami'deki evini de 7.5 milyon dolara aldı.

Chihuahua cinsi Conchita da milyarder işinsanı Victor Posner'ın kızı Gail'in köpeği. Gail Posner, Conchita'ya 3 milyon dolar ve Miami'de 8.3 milyon dolarlık bir malikane bıraktı. Acaba Gunther'le arada yemeğe çıkıyorlar mıdır? Artık Gunther'in de çapkınlığı bırakıp hanedanın devamı için sorumluluk üstlenme zamanı geldi, geçiyor… İşin ilginç yanı Gunther IV'ün ikinci nesil milyoner olması… Alman kontes Karlotta Lieberstein'dan 1991'de köpeğin babası Gunther III'e 80 milyon dolar miras kalmış.

Okudukça insanın köpek olası gelmiyor mu? Gunther'e mektup yazıp beni insanı olarak sahiplenmesini önereceğim. Altın kalbim, yumuş yumuş sarılma yeteneğim, uzun yürüyüşlere olan sevgim sebebiyle bu pozisyona uygun olduğumu da CV'me ekleyip ön yazıda belirteceğim. Referans için kardeşimin köpeklerini arasınlar.

MİRAS DEĞİL ALIN TERİ

Dünyanın en zengin hayvanlarından bazıları da servetlerini kendileri kazandı. Mesela Tardar Sauce, huysuz surat ifadesiyle bir internet fenomenine dönüştü. Sahibi, Tardar'ın cüce olduğu için huysuz bir ifadeye sahip olduğunu söylese de içimizden üzülmek gelmiyor. Zira bu yüz ona, başrolde yer aldığı bir film, sosyal medyada milyonlarca takipçi ve 99 milyon dolar getirmiş.

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in kedisi Olivia servetini Diet Coke, Keds gibi markaların reklam filmlerinde yer alarak kazandı.

Son 20 yılda bir filmde bir ayı gördüyseniz yüksek ihtimalle Bart 2'dir. 'Game of Thrones'a da konuk olan Küçük Bart'ın serveti 6 milyon dolar.

HAYVAN GİBİ ZENGİNLER

- Şanslı mirasyedilerin sayısı çok. Örneğin Toby hayvanlar aleminin eski zenginlerinden… New York'lu Ella Wendel 1931'de Toby Rimes isimli köpeğine 20 milyon dolar bıraktı.

İngiltere'deki Kenmore Kontesi'nin kızı Patricia Cavendish O'Neill, çiftliğinde yaşayan şempanze Kalu ve 40 arkadaşına 70 milyon dolar bıraktı.

Tavuk Gigoo'ya ünlü İngiliz yayınevi sahibi Miles Blackwell'den 15 milyon dolar kaldı.

İtalya'da yaşayan sokak kedisi Tommaso'ya gayrimenkul zengini sahibi Maria Assunta'dan 13 milyon dolar kaldı.

Michael Jackson şempanzesi Bubble'a 2 milyon dolar, modacı Alexander McQueen köpeklerine 80'er bin dolar bıraktı. Modacı Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette'e 300 milyon dolarlık servetinden ne kadar bıraktığı bilinmiyor.

Şanslı köpek seni!

Burberry, Madonna, İtalya, Köpek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şanslı köpek seni! - Son Dakika Magazin


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