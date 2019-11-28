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Şanssızlığı böylesi! F.Bahçeli Frey...
6 saat önce
Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg, Frey'i kiralamıştı.
Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg, Frey'i kiralamıştı. İsviçreli futbolcu, 12 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Nürnberg, Frey'den memnun ve satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor. Ancak Bundesliga'ya yükselme hedefiyle başlanan sezonda, düşme tehlikesi yaşanması nedeniyle opsiyonun kullanılması şimdilik zor gözüküyor.
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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:13
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