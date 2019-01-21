Şanssızlık Konusunda Seviye Atlamış 41 İnsan

Şanssızlık konusunda seviye atlamak da bambaşka bir tecrube gerektiriyor gerçekten. Bu videomsa sizleri için bu seviyedki 41 insanı derledim. Umarım hoşunuza gider. Keyifli seyirler.

Şanssızlık konusunda seviye atlamak da bambaşka bir tecrube gerektiriyor gerçekten. Bu videomsa sizleri için bu seviyedki 41 insanı derledim. Umarım hoşunuza gider. Keyifli seyirler..

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu

Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı

Hasta Çocuklar Ağlayarak Sıra Beklerken Doktor Bilgisayarından Oyun Oynadı