Şanssızsanız Çok da Şey Yapmamak Lazım
1 saat önce
Şanssızsanız gerçekten çok da şey yapmamak lazım, zorlanmamalı bazı durumlar.
Şanssızsanız gerçekten çok da şey yapmamak lazım, zorlanmamalı bazı durumlar. İşte bu videomda sizlere şansız insanları ve başlarına gelen şanssız durumları anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gider, keyifli seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:07 Kaynak: Youtube
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