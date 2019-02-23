Şanssızsanız Çok da Şey Yapmamak Lazım

Şanssızsanız gerçekten çok da şey yapmamak lazım, zorlanmamalı bazı durumlar.

Şanssızsanız gerçekten çok da şey yapmamak lazım, zorlanmamalı bazı durumlar. İşte bu videomda sizlere şansız insanları ve başlarına gelen şanssız durumları anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gider, keyifli seyirler.

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