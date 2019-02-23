Son Dakika Haberleri: Şanssızsanız Çok da Şey Yapmamak Lazım

Şanssızsanız Çok da Şey Yapmamak Lazım

1 saat önce

Şanssızsanız gerçekten çok da şey yapmamak lazım, zorlanmamalı bazı durumlar.

Şanssızsanız gerçekten çok da şey yapmamak lazım, zorlanmamalı bazı durumlar. İşte bu videomda sizlere şansız insanları ve başlarına gelen şanssız durumları anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gider, keyifli seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:07 Kaynak: Youtube

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