"Sansür Yasası"Nın TBMM Genel Kurulu'ndaki Görüşmeleri Sürüyor... Gazeteciler, Görüşmeleri Genel Kurul Salonunda "Siyah Maske" Takarak Takip Etti

TBMM Genel Kurulu'nda gazeteciler, "Sansür Yasası" üzerindeki görüşmeleri, siyah maske takarak takip etti. Genel Kurul, yasanın; basın kartlarının iptali ile ilgili düzenlemeleri içeren maddesinin kabulünün ardından kapandı.

Kamuoyunda "Sansür Yasası" olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri bugün, 15. maddeden devam etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'na üye gazeteciler, kanun teklifi üzerindeki görüşmeleri siyah maske takarak takip etti.

Teklifin 15. maddesi kabul edildi. Basın Kanunu'na eklenen su madde ile basın kartının iptal edilmesine ilişkin şartlara eklemeler öngörüldü. Basın Kartı'nın iptali ile ilgili koşullara, bu madde ile "5 yıl ve daha fazla hapis cezası almamak"; "dolandırıcılık, sahtecilik, devlet sırlarına karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar" gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak şartı eklendi. Ayrıca basın mensubunun bir aydan fazla işsiz kalması durumunda ve medya faaliyeti dışında bir iş yaptığının tespit edilmesi durumunda da basın kartı iptal edilebilecek. Kabul edilen 15'inci madde ile 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 49'uncu maddesinde düzenlenen basın ahlak esaslarına aykırı davranışta bulunan basın mensuplarının basın kartları da basın kartı komisyonu tarafından iptal edilebilecek.

16. maddenin görüşmeleri sırasında, AKP sıralarının boşalması üzerine CHP Grubu yoklama talep etti. İki kez yoklama yapıldı ancak toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. Birleşim kapandı.