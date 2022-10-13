"Sansür Yasası" TBMM'de.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda "Sansür Yasası" teklifinin görüşmeleri sırasında; AKP'li Ahmet Özdemir'in "Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29'uncu maddeyi konuştuk" sözlerine tepki gösterdi. Özkan, "Meğerse yasa Amerika'daki yasanın aynısıymış. Hiç şaşırtmadınız teşekkür ederim. Çok üzgünüm sizin için bir Amerikan yasasının kopyasının altına imza atmak zorunda kalmışsınız" dedi.

Kamuoyunda "Sansür Yasası" olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Genel Kurul'da; "Şunun bilinmesini istiyorum: Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde, bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29'uncu maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği Başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi… Onlar bizden bu yasayı… Onlar bizimle bu yasayı görüşmek istediler" dedi. Özdemir, konuşmasında; muhalefetin yasa karşısındaki eleştirilerine "içi boş söylem" dedi.

CHP Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Genel Kurul'da şu konuşmayı yaptı:

"MEĞERSE YASA AMERİKA'DAKİ YASANIN AYNISIYMIŞ, HİÇ ŞAŞIRTMADINIZ"

"Ben de bu yasayı nereden aldı Mahir Bey diyordum meğer Amerikalılardan almış. Kutlarım sizi bravo. Arayıp soruyordum bunu nereden alabilirler? Meğer Amerikalı gelmiş demiş ki, 'bizdekinin aynısını almışsınız.' Meğerse yasa Amerika'daki yasanın aynısıymış. Kutlarım sizi… Çalışmışlar, birlikte hazırlamışlar. Mutlulukla karşıladım, hiç şaşırtmadınız teşekkür ederim.

"İÇİ BOŞ OLAN ŞEY BURADAKİ SANSÜRE YOK DEMEKTİR"

İçi boş olan şey buradaki sansüre yok demektir. Bal gibi sansürdür. Neden sansürdür? Üç yıllık yargılamayı, iki yıla indirmeyiz diye direniyor. Niye direniyor? Neden direndiniz? Sansür değilse neden direndiniz? Tutuklu yargılama arzunuzdan direndiniz. Bir gazeteciye sansür yapmayacaksanız, düşüncesini açıklayan vatandaşa sansür yapmayacaksanız niye direndiniz? 365 gün mü sizin için özgürlüğün delili oldu? Ne var bunda? İki yıla indirirsiniz 'gazeteciler bunun dışındadır' diye yazarsınız biter. Yazamadınız çünkü siz nereden öğüt alacağınızı biliyorsunuz, almışsınız öğüdünüzü getirmişsiniz yasayı.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HİÇBİR NORMUYLA UYUŞMAMAKTADIR"

Üç… Avrupa Birliği'nin hiçbir normuyla uyuşmamaktadır. Örtüşse Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin bütün kurumları; size, 'bunu niye getiriyorsunuz, buna ne ihtiyaç var?' der mi? Çok üzgünüm sizin için bir Amerikan yasasının kopyasının altına imza atmak zorunda kalmışsınız.

Tam bağımsız Türkiye. Biz kendi özgür koşullarımızın yasasını getireceğiz. Kışın sonu bahardır arkadaşlar. Umutlar tazedir, umutlar canlıdır; kışın sonu bahardır."