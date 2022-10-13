Sansür Yasası Teklifinde, Üç Yıla Kadar Hapis Cezası Öngören 29. Madde Kabul Edildi.

"Sansür Yasası" teklifinin; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen 29. maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay " Türkiye, diktatör ve adamlarının yönettiği bir ülke olarak dünyada anılacak. Bu yasa iç barışı bozacak. Kutuplaşmayı besleyecek" dedi.

Kamuoyunda "Sansür Yasası" olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri bugün devam ediyor.

Teklifin; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngören, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" düzenleyen 29. maddesi, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

ERHAN USTA: "BU BİR ZULÜM YASASIDIR"

Maddenin kabul edilmesinin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, şunları söyledi:

"Bu yasa bu korku ve baskı iklimini daha da artıracak. Özellikle 29. maddesi kötü bir maddedir. İktidar grubunu, sağduyuya davet ediyorum, bu maddenin çekilmesi konusunda. 29. madde, kanunlaşması durumunda; bağımsız akademisyenler ENAG, enflasyon rakamları açıklayamayacak. ENAG yetkilileri, tutuklanacaklar üç yıla kadar hapis cezası alacak. Bu bir zulüm yasasıdır."

MAHİR ÜNAL: "MADDENİN İDDİALARLA UZAKTAN, YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR"

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise şöyle konuştu:

"Bunu özellikle 'kamu barışına karşı suçlar' başlığı altına eklememizin gerekçesi defalarca açıklanmasına rağmen; bilinçli ve kasıtlı bir şekilde, yalan ve gerçek dışı bilgiye kimin karar vereceğini yargı erkine bırakmışken, buradan bu kadar siyasal argüman üretmeyi bir başarı olarak görüyorum. Hazırladığımız kanun maddesinin buradaki iddialarla uzaktan, yakından ilgisi yoktur."

ENGİN ALTAY: ANAYASANIN VERDİĞİ BİR ÖDEV OLARAK YÜKSEK MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, maddenin kabul edilmesinin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uyarılarımız dikkate alınmadı. Ancak bizim bu yasadan dolayı CHP olarak zerre geri adım atacağımızı kimse beklemesin. Bu yasa üç şeye sebep olacak. Bir; yasayı buraya getirenlere bu talimatı veren kimse, Türkiye'de bir nefret objesi olacak. ve Türkiye, diktatör ve adamlarının yönettiği bir ülke olarak dünyada anılacak. Bu yasa iç barışı bozacak. Kutuplaşmayı besleyecek. Ancak bu yasayı buraya getirenlerin Anayasa Mahkemesi'nin 10 Ağustos 2022'de verdiği şu kararı da bilerek, bir inat uğruna buraya getirmelerini anlamak mümkün değil. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına, bu yasa rahmet okutur. Biz Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz: Bu karara rağmen, bu yasanın Resmi Gazete'de yayınladığı günün ertesinde, biz bu yasayı Anayasa'nın verdiği bir ödev olarak yüksek mahkemeye götüreceğiz. Umarım, yüksek mahkeme; size 10 Ağustos kararına dayalı olarak bir hukuk şamarı atarak, TBMM'nin çıkardığı bu maddeyi iptal edecektir. Anayasa Mahkemesi'nde siyasi çoğunluğun olmadığını düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin sarayın gölgesinde olmadığına inanmak istiyorum."

HAKKI SARUHAN OLUÇ: "ANLATAMIYORUZ. DİNLEMİYORSUNUZ"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef bir ortak akla ulaşamadık. Anlatamıyoruz. Uluslararası sözleşmelere aykırı, Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı. Bunları dinlemiyorsunuz. Siz bunu seçimler için çıkartıyorsunuz, muhalefetin sesini kesmek için çıkartıyorsunuz. Yurttaşlar gerçekleri konuşmaktan, yalanları, talanları, kirliliği ortaya dökmekten vazgeçmeyecekler. Bazen devletlerin tarihinde, isimler ile anılan yasalar vardır. Sansür Yasası olarak bu yasanın çıkarılmasında çalışmış olanların isimleri de tarihe bu bağlamda geçmiş olacak."

KABUL EDİLEN MADDE NE İÇERİYOR?

Türk Ceza Kanunu'na eklenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçunu düzenleyen madde şöyle:

"Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."