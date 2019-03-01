Son Dakika Haberleri: Sansürü Protesto Eden 15 Gazeteciye Gözaltı

Sansürü Protesto Eden 15 Gazeteciye Gözaltı

1 saat önce

Cezayir'de basına sansürü protesto eden 15 gazeteci gözaltına alındı.

Sansürü Protesto Eden 15 Gazeteciye Gözaltı, System.String[]
Cezayir'de basına sansürü protesto eden 15 gazeteci gözaltına alındı.

Gazeteciler, başkent Cezayir'deki Basın Özgürlüğü Meydanı'nda devlet tarafından basına uygulanan sansürü protesto etti. Ellerinde "Sansüre hayır" "Basın özgürlüktür" yazılı pankartlar taşıyan gazeteciler, Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci dönem adaylığının protesto edildiği eylemleri takip eden basın mensuplarına yönelik baskıları kınadı. Gazetecilerin eylemini dağıtmak için harekete geçen güvenlik güçleri 15 gazeteciyi gözaltına aldı. Cezayir halkı uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Buteflika'nın 5. dönem devlet başkanlığı için aday olmasını protesto ediyor. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

Cezayir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi!

Gerard Pique'nin Siyasi Açıklamaları İspanya'da Tartışmalara Neden Oldu Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:54:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sansürü Protesto Eden 15 Gazeteciye Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]