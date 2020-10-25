Santa Antik Kenti'nde yapım aşamasındaki kaçak inşaat durduruldu - Son Dakika

Gümüşhane'deki Santa Antik Kenti'nde inşaatı durdurulan kaçak yapı mühürlendi.

Kentte, 2019 yılında yetkili kurumlarca başlatılan kaçak yapılarla mücadele kapsamında çok sayıda kaçak yapıya müdahale edildi.

Mera ve yaylakların yanı sıra korunan alanlarda da kaçak yapıların önüne geçilmek için yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisindeki Santa Antik Kenti'nin Binatlı Mahallesi'nde yapımına başlanan kaçak yapıya ekiplerce müdahale edildi.

İzinsiz yapılan kaçak yapının ekiplerce mühürlendiği ve alandaki tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.