Santa Farma İş Geliştirme Direktörü Ayça Sezer Oldu
55 dakika önce
Türkiye'nin en köklü ve güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma'nın İş Geliştirme Direktörlüğü pozisyonuna Ayça Sezer atandı.
1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Sezer, 1999-2009 yılları arasında Bilim İlaç'ta sırasıyla Medikal Müdür ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev aldı. 2009-2010 yılları arasında Generica İlaç'ta İş Geliştirme Direktörü olarak çalışan Sezer, sonrasında Dr. Feridun Frik İlaç'ta İş Geliştirme Direktörü, 2011-2012 yılları arasında ise Farmalider Group'ta Stratejik Geliştirme Direktörü olarak yer aldı.
2012-2015 yılları arasında Bilim İlaç'ta İş Geliştirme Direktörü olan Sezer, 2015-2019 yılları arasında Birleşik Arap Emirliklerinde Julphar Gulf Pharmaceutical'da İş Geliştirme Direktörü olarak görev aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:34 Kaynak: Bültenler
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