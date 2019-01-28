Santa Farma Pazarlama Direktörlüğü'ne Ecz. Helin Erdoğan Atandı

2024 hedefleri doğrultusunda organizasyonunu yeni atamalarla güçlendirmeye devam eden Santa Farma'nın Pazarlama Direktörlüğü pozisyonuna Ecz. Helin Erdoğan atandı. Bu görevinden önce Erdoğan, 2015-2017 yılları arasında Abdi İbrahim İlaç'ta Endokrinoloji alanında sırasıyla Türkiye Satış ve Pazarlama İş Birimi Müdürü ve Türkiye Satış ve Pazarlama Yönetim Ekibi Üyesi ve Pazarlama Müdürü olarak çalıştı.

HELİN ERDOĞAN KİMDİR?

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Helin Erdoğan, kariyerine 1998 yılında eczacı olarak başladı. 2000-2007 yılları arasında Novartis İlaç ve Bilim İlaç'ta Ürün Müdürü olarak çalışan Erdoğan, 2007-2009 yılları arasında ise Novo Nordisk İlaç'ta Ürün Müdürü olarak görev aldı. 2009-2013 yılları arasında ise Novo Nordisk İlaç'ta Yakın Doğu ve Güney Asya Bölgesi Pazarlama Müdürü ve Ticari Etkinlik (Satış Etkinliği & Pazarlama Mükemmelliği) Müdürü, Novo Nordisk İlaç Hindistan'da Pazarlama Müdürü ve Novo Nordisk İlaç İsrail'de Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Erdoğan, 2014-2015 yılları arasında ise Abdi İbrahim İlaç'ta Uluslararası Pazarlar Pazarlama Müdürü oldu.