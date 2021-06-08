Şantaj çetesinin üyeleri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

- Şantaj çetesinin üyeleri adliyeye sevk edildi

DENİZLİ - Denizli'de aralarında iş adamlarının da bulunduğu 50'den fazla kişinin uygunsuz görüntülerini çekerek, kafede yapılan şok operasyonla yakalanan çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarıldığı sırada gazetecilere küfür eden şüpheli, "Adam mı öldürdük? Çekin" diyerek pişkin tavırlar sergiledi.

Edinilen bilgiye göre; Honaz ve Pamukkale ilçelerinde sosyal medya siteleri üzerinden tanıştıkları aralarında iş adamlarının da bulunduğu kişilerle irtibata geçerek, bir süre görüştükten sonra güvenlerini kazanıp buluştukları yerlere daha önceden gizli düzenek kurarak uygunsuz görüntüleri kayıt altına aldıkları, kayıt altına aldıkları bu görüntüleri müştekilerin ailelerine göstermekle ve sanal ortamda yayınlamakla tehdit ettikleri, görüntüleri silme veya geri verme karşılığında yüklü miktarda para istedikleri belirlenen şantaj çetesinin çökertilmesi için jandarma tarafından düğmeye basıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Honaz ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlıkları ile jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmada şantaj ve tehdit olayını gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edilerek, fiziki ve teknik takip başlatıldı. Tespit edilen şüphelilerin ellerinde bulunan görüntüler karşılığında mağdur bir işadamı ile buluşma sağlayacakları ve elinde bulunan görüntüleri vererek karşılığında para alacakları bilgisinin alınması üzerine, buluşma noktası olarak belirlenen kafeye şok baskın yapıldı. Elindeki görüntüleri göstererek işadamıyla pazarlık yapmakta olan şüpheliler, uygunsuz görüntüleri bulundurdukları dijital materyallerle birlikte JASAT timlerince suçüstü yakalandı.

"Adam mı öldürdük? Çekin"

Yakalanan şüpheliler arından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Tehdit, Şantaj, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürüldüğü sırada şüphelilerden bir tanesi gazetecilere küfür ederek, "Adam mı öldürdük? Çekin" deyip pişkin tavılar sergiledi.