ŞANTAJ İDDİASIYLA YARGILANAN NEŞE SAPMAZ VE MURAT HAZİNEDAR BERAAT ETTİ - Son Dakika

SUNUCU Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar'ın iş insanı Ümit Arıkan'a şantaj yaptıkları iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada mahkeme, Haznedar ve Sapmaz'ın beraatlarına karar verdi. Duruşma sonrası konuşan Sapmaz, 'Beraat ettik. Şu an çok mutluyum. Az önce avukatımdan haberi aldığımda ağladım dedi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Neşe Sapmaz, Murat Hazinedar ve şikayetçi Ümit Arıkan katılmadı. Sanık avukatları Emek Emre ile Efe Murat Bulut ve şikayetçi avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, şantaj suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek sanıkların beraatini istedi. Sanık avukatları Emek Emre ve Efe Murat Bulut mütalaaya katıldıklarını belirterek müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

Şantaj suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirten Ümit Arıkan'ın avukatı, Neşe Sapmaz'ın Murat Hazinedar aracılığıyla Ümit Arıkan'dan para talep ettiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

BERAAT ETTİLER

Mahkeme sanıklar Neşe Sapmaz ve Murat Haznedar'ın şantaj suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

BERAAT ETTİK ŞU AN ÇOK MUTLUYUM

Duruşma sonrasında açıklama yapan Neşe Sapmaz, Cinsel taciz mağduru bir kadın olarak başladığım bu yolda, maalesef şantajdan yargılanma noktasına geldim. 6 yıl çok uzun süren, adliye koridorlarında geçen günler, inanılmaz kötü şeyler yaşadım. Adaletin yerini bulması, benim suçsuzluğumun kanıtlanması açısından da çok mutluyum. Bu ülkede erkek şiddetine maruz kalan maalesef çok kadın var. Dilerim benim çektiğim bu çile son olur. Beraat ettik. Şu an çok mutluyum. Az önce avukatımdan haberi aldığımda ağladım. diye konuştu.

DAVA GEÇMİŞİ

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş insanı Ümit Arıkan hakkında dava açmıştı. Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine Arıkan beraat ettirildi. Ancak daha sonrat Arıkan, Sapmaz'ın kendisine Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak, 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Arıkan'ın şikayeti üzerine Neşe Sapmaz ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında dava açılmıştı.

Davanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamesinde de Neşe Sapmaz'ın kendisine jest olarak gönderildiğini iddia ettiği paranın, Yaşar İrvül'e gönderilen IBAN bilgileri sonrası yatırıldığı ve hesabına geçen paranın ardından Neşe Sapmaz'ın Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği iddiası yer aldı. Murat Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a gönderdiği, 'Şikayetinden vazgeçmek için para istiyor. Bu konu özürle kapatılmaz. İstediği daire Etiler ve ya Gayrettepe'de bir daire olsun diye dua et' ve 'Kadın tanınan biri sen rezil olursun. Eğitimcisin. Okulların kapatılır' mesajlarının şantaja yardım olduğunun delili olduğu kaydedilen iddianamede ikili hakkında Şantaj suçundan 3'er yıla kadar hapis ile 5'er bin güne kadar adli para cezası talep edildi.